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Военное обозрение

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Тактический электромотоцикл Etendard Spectre

Тактический электромотоцикл Etendard Spectre

Французская компания MCE-5 предлагает заказчикам тактический электромотоцикл Etendard Spectre. Это транспортное средство должно повышать мобильность бойцов и показывать высокие эксплуатационные характеристики.

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