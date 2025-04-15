Французская компания MCE-5 предлагает заказчикам тактический электромотоцикл Etendard Spectre. Это транспортное средство должно повышать мобильность бойцов и показывать высокие эксплуатационные характеристики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии