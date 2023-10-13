На территории Кировградского городского округа проходит инициативное профилактическое мероприятие «Должник»

С 16 по 20 октября 2023 года на территории Кировградского городского округа будет проводиться профилактическое мероприятие «Должник», целью которой является повышение взыскаемости ранее наложенных административных штрафов.
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