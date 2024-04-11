Всё на дамбах распилили? А как топило советские города. Редкие фото

W

Walery

Интересно конечно, но тебе как неплохому архивариусу об этом еще осенью 23 года надо было тему толкать, заодно выяснил бы куда это в РФ гидротехники подевалися? И вообще 20 млн. мигрантов, каждому по лопате и тачке... крутая дамба бы получилась не так ли? Но самое ужасное - губернатор Оренбургский из-за наводнения в отпуск отбыть не успел... и как это он так лоханулся со сроками, а?