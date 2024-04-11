Половодье в Орске Смотрел сегодня в 14 часов на ОТР передачу о наводнении в Орске. И как то вспомнил.
Всё на дамбах распилили? А как топило советские города. Редкие фото
Комментарии
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W
Walery
Интересно конечно, но тебе как неплохому архивариусу об этом еще осенью 23 года надо было тему толкать, заодно выяснил бы куда это в РФ гидротехники подевалися? И вообще 20 млн. мигрантов, каждому по лопате и тачке... крутая дамба бы получилась не так ли? Но самое ужасное - губернатор Оренбургский из-за наводнения в отпуск отбыть не успел... и как это он так лоханулся со сроками, а?
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17 час.
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