Театр абсурда
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Театр абсурда

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Всё на дамбах распилили? А как топило советские города. Редкие фото

Всё на дамбах распилили? А как топило советские города. Редкие фото

Половодье в Орске Смотрел сегодня в 14 часов на ОТР передачу о наводнении в Орске. И как то вспомнил.

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Комментарии
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W
Walery
Интересно конечно, но тебе как неплохому архивариусу об этом еще осенью 23 года надо было тему толкать, заодно выяснил бы куда это в РФ гидротехники подевалися?  И вообще 20 млн. мигрантов, каждому по лопате и тачке... крутая дамба бы получилась не так ли?  Но самое ужасное - губернатор Оренбургский из-за наводнения в отпуск отбыть не успел... и как это он так лоханулся со сроками, а?
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