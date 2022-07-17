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Карраскаль подтвердил, что не уйдет из ЦСКА: «Точно остаюсь»

Хавбек Хорхе Карраскаль подтвердил, что не покинет ЦСКА. — Правда, что ты подписал специальный документ и теперь не уедешь из ЦСКА? — Да, это правда.

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