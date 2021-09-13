У него есть все резиденции, какие ему могут быть нужны, и он мог бы себе раскладушку прямо в Кремле поставить, да там и жить, если б хотел

Любопытно, однакоПолитикаУ него есть все резиденции, какие ему могут быть нужны, и он мог бы себе раскладушку прямо в Кремле поставить, да там и жить, если б хотел Как русская история будет судить Путина казалось бы, мы проехали станцию "Восторженные Кретины В Праведном Гневе" навсегда.Вернуться к статье425НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаБезродные космополиты и ментальные предатели -враги коммунистов ,просто вычеркнут путинское правление из их "истории " своей страны и народа ,как они вычеркнули горбачевскую Перестройку ,ельцинские 90-е .Владимир SoldatkoВиктор НеизвестноЛюди жополизы стараются захватить все интернет пространство, что бы их заметили, господа чьи зады они лижутИгорь ТкаченкоА ты чего и кому лижешь, г…?Konstantin ПетровСадись Ольшанский, пять (5). Лизнул перед выборами . Да если бы народу дали продохнуть, если бы не миллионами гастарбайтеров страна прибывала, а новыми миллионами Русских (и др. коренных народов России), если бы старики не по помойкам пропитание себе искали, а внуков на море возили, если бы на не исчезли 11 000 сел, 290 городов, а были построены тысячи новых как в Китае. если бы..... Дык мы бы нашему кормчему сами на каждом перекрестке по резиденции поставили бы, вырыли бы ему бассейны размером с Каспийское море, по очереди бегали бы в Баварию за свежим пивком и на Байкал за омулем к нему. Не нужны ему были бы все службы ФСО и он мог бы спокойно в тапочках и трениках прогуливаться по родной, цветущей стране под ласковым взором населения, что круче любой брони бережет наше сокровище.Горбатюк Валерий"...если бы народу дали продохнуть..." (с) А 2000-е нихрена не похожи на "дали продохнуть"? Что-то толпы восторженных лизателей в те годы не припомню... ВСЁ имеет границы, даже Вселенная, только аппетит безграничен...Konstantin ПетровВы видимо хорошо надышались в нулевые. До сих пор отлипнуть от нуля не можете?Горбатюк ВалерийВ "нулевые" я ушел на пенсию приказом МО РФ. Приехал в родной Крым (так как больше просто НЕКУДА было ехать, у меня вся родня тут) и ... нахлебался по самые ноздри местным "ароматом незалежности"... А россияне приезжали сюда на отдых, князьями на фоне нашей нищеты, удивляясь нашим копеечным (по их меркам) ценам. До сих пор у "национально повернутых" вой в сети стоит, КАК хорошо было в Крыму при украх... Ну да, занес однажды "барашка в бумажке" в налоговую, и ... про тебя НАВСЕГДА забыли, дальше греби в свой карман, отстегивая только "крыше"...Konstantin ПетровВы про каких тут Россиян толкуете? Из Московии что ли? Так это отдельное государство в государстве. Эти и сейчас приезжают в Крымнаш уже не князьями а государями. А прочая Расея так в нищите и живет, как жила. Вся разница между нами только в том, что у вас тепло и персики, а у нас холодно и картоха не родится. В вас сейчас пенсионные миллиарды вливают, а нам пенсионный возраст повышают, потому что денег нет и Вы держитесь, не в пример вам, многие мужики до своей копеечной пенсии просто не доживут. Каждый третий 50-летний мужик просто не протянет до 65 летГорбатюк ВалерийЭто Вы про которых россиян толкуете? Каждый пятый крымский пенсионер - отставник ВС РФ, а они (за исключением замполитов) долголетием не страдают. Сам пару лет назад похоронил троих сослуживцев, двом было 58, одному -59. Двое из троих не курили... А про нищету не надо, москвичи в Крым не ездят, у них другие приоритеты. У нас, в основном, "глубинка" отдыхает... Ну а насчет "тепло", так Вам бы +40 с мелочью в тени на четыре месяца, когда у того же персика листья в трубочку от жары сворачиваются, я бы на Вас глянул... А за картохой ухаживать надо, тогда она уродится. Если высыпать мешок в межу и потом бухать три месяца, то крутого урожая ждать не стоит...Konstantin ПетровМосковитяне к вам не отдыхать едут в ваши гаражи и сараи, а к себе домой, потому что почти весь крымнаш скупили. И не прибедняйтесь с пенсиями. Вы как военный пенсию с 45 лет получаете и не в сравнении с бабушкой в Псковской области большую. Я за Советскую Родину то же послужил в регионах где +60+80 в железной коробке, так нынешняя власть мне срок службы в трудовой стаж не зачтет., 2 тысячи Советских рублей из Сберкассы не вернет. Так что не надо тут топить за своего кормильца. Большенству населения уже давно понятно кто есть Ху.Горбатюк ВалерийПримитивно, Ватсон... Про гаражи и сараи в инете прочитал? Как и про "скупили"? БОЛЬШИНСТВО торговых площадок Крыма до сих пор под укровскими владельцами ( оформленными абсолютно законно, откуда и конские ценники). Приедь и посмотри САМ, потом перестанешь гнать чужие бредни ( на полуострове вполне возможно отдохнуть и оздоровиться за вполне вменяемые даже для пенсионеров деньги). И это - не фонарь и не хохма. Вот только не советую вслух ругать Путина, тут за него могут и запросто морду набить (обещали вернуть многие, а РЕАЛЬНО вернул ОН)Konstantin ПетровА я Путина не ругаю, я его критикую. Тут и без меня хватает богословов, что любой его чих растолкуют в правильном ключе. Удивляет меня другое, как много еще осталось холопов, что жить не могут без барина. Вот обязательно надо нарисовать себе его икону и лобзать любимый пыльный образ с утра до ночи, да строго следить, что бы и другие прикладывались.ММосквичЭто тот самый Ольшанский из Комсомолки, который периодически пишет по принципу, то вашим, то нашим, флюгер, не имеющий не своих убеждений, ни даже хорошего журналистского почерка. Просто надо меньше внимания обращать на подобные статьи - собака лает, а караван идет.Горбатюк ВалерийДа мне насрать на все новодельные иконы, мне важен РЕЗУЛЬТАТ. По приказу Путина Крым вернулся ДОМОЙ, а все СВОИ кучерявые словеса все либеральные писаки могут засунуть себе в задницу. И после возвращения на полуострове началось РЕАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ того, что четверть века при украх только доедали и грабили. Демагогия мне ДО ЗАДНИЦЫ, я гляжу на ФАКТЫ. Транспортную блокаду СНЯЛИ, энергетическую и продовольственную - тоже. Сейчас решают водную блокаду. И ее РЕШАТ (кто там себе чего при этом сунет в карман, не интересно, главное - РЕЗУЛЬТАТ). Начали по городам Крыма латать дороги, которые до этого с момента постройки не ремонтировались НИКОГДА. И это - не только для крымчан, но и для тех, кто сюда летом отдыхать поедет. А не ошибается только тот, кто нихрена не делает...Konstantin ПетровПеред выборами стаей завылиГорбатюк ВалерийМного было прививок в СССР, не было только одной, крайне необходимой, от западного кретинизма, на чем тогда нас и поймали... Товары, поставлявшиеся тогда с Запада, проходили ГОСУДАРСТВЕННЫЙ контроль, за голимый ширпотреб тогда можно было огрести так, что потом икалось десятилетиями. Вот дурачки и поверили, что на Западе ВСЁ высшего качества... Потом поняли, НО ... было уже поздно...Игорь ТихоновПесня такая есть - "И тут всю правду мы узнали про него..".. К сожалению! https://youtu.be/LuIXRmisSNsВладимир SoldatkoKonstantin Петровя желаю счастья огрести сполна на тебе лопатой и граблями наВладимир SoldatkoKonstantin ПетровНу, да..... бывало пашешь на галере весь день с протянутой рукой а в это время хулиганы гвоздём царапают твой джип.....Владимир SoldatkoKonstantin Петровко мне с утра пришли жирафы сменили белку на посту как алкоголик я похоже расту....Александр Надоровне реагируйте на него.... он даже сам не в состоянии фильтровать то что тут размещает))) - картинка ниже тому подтверждениеВладимир SoldatkoВладимир SoldatkoАлександр ПавловКого-кого Путин посадил? Олигархов?!Владимир SoldatkoВладимир МеженковГосподи, сколько слов во славу Путина, уж договорились до того, что в ножки ему нужно кланяться. Это уже сделали автор статьи Ольашанский и комментаторы. Но почему-то никому из защитников навязанного стране пока еще не достроенного, но выстраиваемого капитализма не приходит в голову мерять деятельность того же Путина мерками капитализма. В классической капстране США просчитано на кнституционном уровне содержание президента в денежном выражении всё, вплоть до годового оклада, расходов на его передвижения по стране и миру, стоимость отпуска и т.д. И президенты США, регулярно сменяемые, не бедствуют, без ропота подчиняются этой бухгалтерской сметы. Насколько мне известно, лишь один президент США Трамп не пожелал зависить от предусмотренной конституции США сметы и назначил себе на круг всех расходов 1 доллар в год. Не нужно обязывать Путина жить на 1 рубль в год, но вот просчитать стоимость его содержания со всеми присными, оплатой услуг по содержанию всех жилищ, транспортных расходов, командировки, отпуска, спортивные расходы, досуг и проч. и проч., по-моему, давно назрела. Априори можно утверждать, что просчитывать содержание президента в МРОТ не придется, а все остальные расходы не составит особого труда.Горбатюк ВалерийВладимир, посчитайте стоимость содержания той же ГД РФ (если не охренеете от количества нолей), а заодно и прикиньте стоимость содержания все эти годы того же "Яблока" Явлинского, вечно оппозиционного (на государственные дотации оно бы загнулось еще на втором-третьем созыве), не охренеете от результатов подсчета? Не потому ли у США сейчас такие проблемы, что они СТОЛЬКО вливали сюда?Лора ЛораНе завидуйте...Лора ЛораПервый Президент, который не хапал, а думал о России...Konstantin ПетровО России многие думают, работают малоАлександр Надоров+++++ГМГеоргий МихалевЯ смотрю тут собрались почти все дебилы и полные идиоты, за исключением Владимира Soldatko и Лоры.mark kapustinПолностью согласен, и это всё о них…..Александр ПавловСебя не забудь похвалить.АСАлександр СергеевА за что судить ПУТИНА !? За то что он поднял Россию после ПРЕДАТЕЛЬСТВА СССР самими же ЦК КПСС !? Мы ПАТРИОТЫ России, весь честный, ПРЕДАННЫЙ России народ будет охранять Путина.ТСТатьяна СтепановаВечная благодарность за возвращение домой в Россию Крыма!Александр ПавловЕКЕвгений КазанцевРождённый подонком подонком и сдохнет.Комментировать
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