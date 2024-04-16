«Вашингтон» добыл важнейшую победу и сохранил шансы на выход в плей-офф. Овечкин очков не набирал

«Вашингтон» всухую обыграл «Бостон» и сохранил шансы на выход в плей-офф НХЛ. В ночь на 16 апреля в Вашингтоне (округ Колумбия, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз».