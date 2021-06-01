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Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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