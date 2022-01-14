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Экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке» стартовала в Подмосковье

Экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке» стартовала в Подмосковье

В Подмосковье с 15 января стартует экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке». Жители области могут сдать свое экс-новогоднее дерево в специализированные пункты приема для дальнейшей переработки, а не просто выбросить рядом с домом.

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