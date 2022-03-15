Бездыханное тело студента петербургского вуза с простреленной головой нашли на Гражданском

Стражи порядка изъяли с места трагедии карабин, принадлежащий отцу погибшего молодого человека. Жительница северной столицы обратилась в полицию и сообщила, что нашла в квартире Калининского района бездыханное тело сына с простреленной головой.
Стражи порядка изъяли с места трагедии карабин, принадлежащий отцу погибшего молодого человека. Жительница северной столицы обратилась в полицию и сообщила, что нашла в квартире Калининского района бездыханное тело сына с простреленной головой.
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