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Бездыханное тело студента петербургского вуза с простреленной головой нашли на Гражданском

Стражи порядка изъяли с места трагедии карабин, принадлежащий отцу погибшего молодого человека. Жительница северной столицы обратилась в полицию и сообщила, что нашла в квартире Калининского района бездыханное тело сына с простреленной головой.

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