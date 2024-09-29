Топ-менеджер СИБНК Пыльский не признает вину в мошенничестве с БПЛА

Топ-менеджер Сибирской навигационной компании (СИБНК) Владислав Пыльский, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с поставками некачественных беспилотников для нужд Минобороны, не признает свою вину.
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