Золото не для всех: 5G появится в России до 2027 года, но есть один нюанс

Связь пятого поколения — 5G — запустят в России до конца 2027 года. Об этом сообщили в Минцифры. Правда, самый эффективный, так называемый золотой диапазон, который занимают силовые ведомства, операторам пока не выдают.
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