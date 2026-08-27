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Пятый канал

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Золото не для всех: 5G появится в России до 2027 года, но есть один нюанс

Золото не для всех: 5G появится в России до 2027 года, но есть один нюанс

Связь пятого поколения — 5G — запустят в России до конца 2027 года. Об этом сообщили в Минцифры. Правда, самый эффективный, так называемый золотой диапазон, который занимают силовые ведомства, операторам пока не выдают.

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