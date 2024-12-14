Восемь человек погибли в ДТП с водителями-мигрантами в Новосибирске

Как рассказали в пресс-службе МВД региона, в нынешнем году в областном центре зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали водители машин, зарегистрированных в иностранных государствах.
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