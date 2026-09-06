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Порноактриса Анджела Уайт посетила матч «Ман Сити»: пыталась привлечь внимание Холанда и нарушила дресс-код в VIP-зоне

Австралийская порноактриса Анджела Уайт посетила матч АПЛ «Манчестер Сити» – « Ковентри » (1:0). Перед выходом игроков на поле 41-летняя Уайт попыталась привлечь внимание Эрлинга Холанда через стеклянное ограждение на стадионе.

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