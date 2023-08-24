Уже почти 600 человек получили выплаты за ЧС в Приморье

На настоящее время было одобрено уже 585 заявок от жителей Уссурийского городского, Красноармейского, Октябрьского, Анучинского муниципальных округов, а также Михайловского, Спасского, Дальнереченского и Надеждинского районов, сообщает PRIMPRESS.
На настоящее время было одобрено уже 585 заявок от жителей Уссурийского городского, Красноармейского, Октябрьского, Анучинского муниципальных округов, а также Михайловского, Спасского, Дальнереченского и Надеждинского районов, сообщает PRIMPRESS.
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