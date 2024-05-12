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Военные новости ★ спецоперация

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Украинский беспилотник атаковал Волгоградский НПЗ, над Белгородом перехвачены две ракеты

Украинский беспилотник атаковал Волгоградский НПЗ, над Белгородом перехвачены две ракеты

Украинские вооруженные формирования продолжают предпринимать попытки ударов по российской территории, в ночь с субботы на воскресенье российская ПВО перехватила воздушные цели над четырьмя регионами России.

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