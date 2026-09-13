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Семья попала под удар дрона ВСУ в ДНР: трое погибших, включая подростка

Семья попала под удар дрона ВСУ в ДНР: трое погибших, включая подростка

ДОНЕЦК, 13 сентября, ФедералПресс. Семья из трех человек погибла при атаке украинского дрона в Великоновоселковском округе ДНР, еще двое мирных жителей ранены в других населенных пунктах.

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