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Представитель ВСУ Игнат: F-16 изменят ход боевых действий на Украине

Представитель ВСУ Игнат: F-16 изменят ход боевых действий на Украине

Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выступил с опровержением заявлений, в соответствии с которыми истребители F-16 не сумеют изменить ход конфликта, развернувшегося на территории Украины.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Дебил! А что же им леопарды не помогли, джавелины и прочие вандервафли?!
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17 час.

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