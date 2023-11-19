Представитель ВСУ Игнат: F-16 изменят ход боевых действий на Украине

Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выступил с опровержением заявлений, в соответствии с которыми истребители F-16 не сумеют изменить ход конфликта, развернувшегося на территории Украины.
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