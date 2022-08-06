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Sony никак не комментирует проблему: на экранах некоторых смартфонов появились зеленые и фиолетовые полосы

Sony никак не комментирует проблему: на экранах некоторых смартфонов появились зеленые и фиолетовые полосы

Пользователи начали сообщать, что на экранах их смартфонов Sony Xperia 5 II появились зеленые линии. В некоторых случаях линии являются розовыми, иногда наблюдаются полоски обоих цветов.

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