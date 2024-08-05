Политолог о встрече Путина со спикерами палат Федерального собрания РФ: «Дал положительную оценку работе парламента»

Сегодня, 5 августа, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, во время которой спикеры палат Федерального собрания РФ подвели итоги законотворческой работы в весеннюю сессию.