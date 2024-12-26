Царьград Nikolay Gyngazov/Globallookpress Депутат Госдумы Бессараб выступила против обязательной тринадцатой зарплаты.
Избыточно: Бессараб пояснила, почему 13-я зарплата нужна не всем
Комментарии
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Aнатолий Райков
А начинать надо не с неё.В госдуре засели кто вообще не должен там быть.Венуть в РФ социализм,по моему встанет на свои места.И валюта не должна стоить бешенные деньги,таким образом валюта поддерживается на плаву. https://rutube.ru/video/e8fa1071761bd03fb4557034ec2a1300/?t=43&r=plwd
U S S R 1 9 9 1 Molchat Doma Sudno
RUTUBE
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9 час.
HotRS
Это так только на первый взгляд кажется. До пенсии дожить не проблема, проблема на пенсии просто жить.
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1 час.
Александр Попов
Ага, до одной дожил, а её раз, и отодвинули.
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23 мин.
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