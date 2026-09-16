Джокович подтвердил, что сыграет в Пекине. Он ни разу не проигрывал на этом турнире

12-я ракетка мира Новак Джокович подтвердил, что сыграет на турнире ATP 500 в Пекине. Серб – шестикратный чемпион China Open , ни разу не проигрывавший на этом турнире (баланс 29:0).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым