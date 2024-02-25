Игрока «Бордо» ввели в искусственную кому после травмы головы. Элис упал на затылок после удара головой по мячу

Альберт Элис был заменен в матче 26-го тура Лиги 2 с «Генгамом» (1:0) уже на 10-й минуте игры. 28-летний хавбек сборной Гондураса на первых минутах в верховой борьбе с защитником Донатьеном Гомисом пробил по мячу головой, отправив его в перекладину, а затем упал на газон, ударившись затылком, и потерял сознание.
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