Игрока «Бордо» ввели в искусственную кому после травмы головы. Элис упал на затылок после удара головой по мячу

Альберт Элис был заменен в матче 26-го тура Лиги 2 с «Генгамом» (1:0) уже на 10-й минуте игры. 28-летний хавбек сборной Гондураса на первых минутах в верховой борьбе с защитником Донатьеном Гомисом пробил по мячу головой, отправив его в перекладину, а затем упал на газон, ударившись затылком, и потерял сознание.