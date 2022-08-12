Неординарным взглядом на мир поделился один из старейших художников Уссурийска

Неординарным взглядом на мир поделился один из старейших художников Уссурийска

В Центре народного творчества Уссурийска открылась персональная выставка свободного художника Владимира Савина.

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