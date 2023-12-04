Может вы не заметили, или невнимательно слушали, но Путин в своей речи на Соборе фактически подводил теоретическую базу под прекращение существования химеры по названию «украина».
Реквием по химере
Комментарии
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Евгений Рудаков
Сотни лет были славянские территории, жили славянские православные народы. Не только люди, земля привыкла к славянам и православию. А тут... за несколько десятков лет наворочали... Самые гениальные властители делают ошибки, вот и Ленин... Да он не столько ошибся, сколько думал как лучше и не дооценил воздействия времени на людскую психологию. При царе такого бы никогда не случилось. Ну и со временем западные полезные ресурсы стали истощаться, отсюда и... не в ту сторону стала обогащаться их политики, а за ними и у нас "обученных" дураков появилось в достатке. Всё изменит время. Всё вернётся в законы божьи. Время, терпение и правильный выбор народа. Евг. Р-Р.
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11 час.
Сергей Дмитриев
"...И Бог сказал, взирая на собравшиеся лица(представителей концессий)//, пожалуй,тяжело не согласиться !?" (С) с такой трактовкой текущей ситуПации. Украинская чертовщина кошмарней, чем фантазия у Гёте (по С). ...Ссылки на забугорные реалии оттеняют и подчёркивают дурки закопёрщиков т.н. Майдана.
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10 час.
Нина Попова
Это не ошибка Ленина. В то время в России был такой бардак, что у Ленина не было другого пути. И он такими действиями сохранил страну. А вот почему следующие правители ничего не сделали? Вот в чем вопрос.
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8 час.
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