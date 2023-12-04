Реквием по химере

Евгений Рудаков

Сотни лет были славянские территории, жили славянские православные народы. Не только люди, земля привыкла к славянам и православию. А тут... за несколько десятков лет наворочали... Самые гениальные властители делают ошибки, вот и Ленин... Да он не столько ошибся, сколько думал как лучше и не дооценил воздействия времени на людскую психологию. При царе такого бы никогда не случилось. Ну и со временем западные полезные ресурсы стали истощаться, отсюда и... не в ту сторону стала обогащаться их политики, а за ними и у нас "обученных" дураков появилось в достатке. Всё изменит время. Всё вернётся в законы божьи. Время, терпение и правильный выбор народа. Евг. Р-Р.