Политолог объяснил, почему военный конфликт между Украиной и Россией невозможен

Крымский политолог ответил на вопросы о возможном вооруженном конфликте между Россией и Украиной.Реальный вооруженный конфликт между Киевом и Москвой невозможен в силу того, что Украина — это страна больших интенций к плотским удовольствиям.
Крымский политолог ответил на вопросы о возможном вооруженном конфликте между Россией и Украиной.Реальный вооруженный конфликт между Киевом и Москвой невозможен в силу того, что Украина — это страна больших интенций к плотским удовольствиям.
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