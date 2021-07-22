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Политолог объяснил, почему военный конфликт между Украиной и Россией невозможен

Политолог объяснил, почему военный конфликт между Украиной и Россией невозможен

Крымский политолог ответил на вопросы о возможном вооруженном конфликте между Россией и Украиной.Реальный вооруженный конфликт между Киевом и Москвой невозможен в силу того, что Украина — это страна больших интенций к плотским удовольствиям.

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