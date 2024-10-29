«Я купил журнал «Корея» – там тоже хорошо»: 30% американцев думают, что в России до сих пор коммунизм

Svetlana Kuzmina

А чему здесь удивляться? Треть населения США, вообще, не умеет ни читать, ни писать и это передовая страна? Такого необразованного народа, как в США ни в одной стране не найдешь. Все американские постижения добыты перекупкой мозгов из других стран и это факт.