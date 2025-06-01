В Брянской области произошло еще одно ЧП с поездом

Политика как она есть

В Брянской области произошло новое ЧП с поездом. Об этом сообщает Telegram-канал «112». По данным издания, неизвестные диверсанты подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча-Жеча в момент прохождения путеизмерительного поезда.