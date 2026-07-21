Фестиваль Outline 2026 отменили из-за угрозы атаки беспилотников

Фестиваль Outline 2026 отменен из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщила команда фестиваля. Распоряжение об отмене фестиваля вынесла администрация Талдомского района в связи с беспилотной опасностью в регионе проведения.
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