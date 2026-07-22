Хотели рельеф, а получили травму: что новички делают не так в зале

Самыми распространенными ошибками начинающих посетителей тренажерных залов являются чрезмерная спешка, неправильная техника выполнения упражнений и попытка выполнить слишком большую программу за одно занятие.
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