Мировое обозрение

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Дмитрий Кисилёв обнародовал сколько денег получили от государства Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер»

Дмитрий Кисилёв обнародовал сколько денег получили от государства Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер»

Генеральный директор государственной медиагруппы «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Кисилёв заявил, что компании Евгения Пригожина получили более полутора триллиона рублей из российского бюджета.

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