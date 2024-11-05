Нижегородские производители детских товаров получат субсидии на поддержку бизнеса

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области объявило о начале приема заявок на субсидии для региональных предприятий, работающих в сфере производства детских товаров.
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