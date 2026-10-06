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Пункт-А

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111 миллионов за халатность: кто заплатит за сгоревший торговый центр в Астрахани

111 миллионов за халатность: кто заплатит за сгоревший торговый центр в Астрахани

Крупный пожар в астраханском ТЦ «Айсберг», произошедший 4 года назад и уничтоживший имущество арендаторов на десятки миллионов рублей, получил судебную развязку.

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