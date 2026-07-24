Германия сама загнала себя в ловушку, поддержав линию по "изоляции" России, пишет BZ. Стремясь обеспечить запрет на любые российско-германские контакты, ФРГ лишает себя возможности завершить конфликт на Украине дипломатическим путем, отмечается в статье.