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До рождения собственных дочерей Мэтт Дэймон стал отцом для чужого ребёнка: как барменша из Майами изменила жизнь голливудской звезды

До рождения собственных дочерей Мэтт Дэймон стал отцом для чужого ребёнка: как барменша из Майами изменила жизнь голливудской звезды

На семейных фотографиях Мэтта Дэймона — четыре дочери. Биологических детей у него трое. В этом и спрятана главная деталь его семейной истории: роль отца он впервые примерил ещё до рождения собственной первой дочери.

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