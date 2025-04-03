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Царьград

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20-летнего жителя Бийска приговорили к 12 годам за перевод денег ВСУ

20-летнего жителя Бийска приговорили к 12 годам за перевод денег ВСУ

20-летний житель Бийска признан виновным в государственной измене за перевод денег ВСУ. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс.

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