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Мини-сериал «Слишком близко, слишком больно» с Анной Сказко откроет линейку премьер на «Dомашнем»

Мини-сериал «Слишком близко, слишком больно» с Анной Сказко откроет линейку премьер на «Dомашнем»

«Dомашний» в новом телевизионном сезоне подготовил для зрительниц 100 мелодрам. Согласно пресс-службе канала, линейка премьер «Сквозь слёзы к счастью» откроется 2 октября в 19:00 мини-сериалом Петра Смирнова «Слишком близко, слишком больно» с Анной Сказко, Степаном Бекетовым и Владимиром Бутенко в главных ролях.

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