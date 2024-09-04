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Царьград

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В состав «Амкара» вошел новый полузащитник

В состав «Амкара» вошел новый полузащитник

Он будет выступать под номером 20.Пермский футбольный клуб «Амкар» усилил состав перед матчем третьего раунда Кубка России «Путь регионов».

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