В состав «Амкара» вошел новый полузащитник

Он будет выступать под номером 20.Пермский футбольный клуб «Амкар» усилил состав перед матчем третьего раунда Кубка России «Путь регионов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дождались: Белоусов пошёл на "крайние меры" - просили давно. Уничтожение важнейших объектов - первый шаг к изоляции ВСУ в Курской области
- Антон Долин* захотел поставить Россию на колени. Прозвучал ультиматум
- Телохранители крушили свадебный автобус, а бизнесмен наблюдал со стороны: Детали дорожной стычки в Подмосковье
Свежие комментарии