На словах Казахстан, Турция, ОАЭ, Узбекистан поддерживают санкции против РФ, а на деле ловко извлекают свою выгоду Евгений Берсенев Фото: Igor Russak / dpa / Global Look Press Материал комментируют: Максим Чирков Михаил Нейжмаков Большинство государств мира не считают для себя нужным соблюдать введенные антироссийские рестрикции, с таким признанием на Варшавском форуме по безопасности выступил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан.
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