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Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии обсудили помощь республике после землетрясения

Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии обсудили помощь республике после землетрясения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили на встрече в Москве 28 февраля вопросы оказания гуманитарной помощи республике, в том числе в связи с произошедшим там землетрясением.

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