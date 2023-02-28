Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии обсудили помощь республике после землетрясения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили на встрече в Москве 28 февраля вопросы оказания гуманитарной помощи республике, в том числе в связи с произошедшим там землетрясением.