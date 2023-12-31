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Президент РФ Путин: россиянам предстоит идти вперед и созидать будущее

Президент РФ Путин: россиянам предстоит идти вперед и созидать будущее

Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. В своей речи глава государства указал на единство россиян, поблагодарил борцов за правду и пожелал всего самого доброго в Новом году.

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