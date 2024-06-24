История и археология: Почему известный художник Пьер Боннар узнал имя жены только через 30 лет совместной жизни

Пьер Боннар прославился в изобразительном искусстве в стиле наби и интимизма. Один из лучших в мире мастеров-колористов полвека прожил с женщиной, которая скрывала от него свое подлинное имя, возраст и низкое происхождение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии