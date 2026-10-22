Эти кадры с работой медиков 44‑го армейского корпуса группировки войск «Север» показывают, как устроена экстренная помощь в непосредственной близости от зоны активных боёв.
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