Реакция главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на визит премьер-министра Орбана в Москву после Киева чрезвычайно безумная, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 5 июля на своей странице в социальной сети X.
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