«С нами Победа»: в Ненецком автономном округе сотрудники полиции присоединились к патриотической акции

В рамках всероссийской патриотической акции Министерства внутренних дел Российской Федерации «С нами Победа», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники Управления МВД России по Ненецкому автономному округу рассказывают о своих родных — участниках войны, чьи подвиги стали частью великой истории нашей страны.