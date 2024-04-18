«Лихие 90-ые» – ерунда: каждый 7-ой англичанин от нищеты ходит в грязных трусах и дважды заваривает чайные пакетики, пишет Daily Star

Наши «лихие девяностые» и правда могут оказаться просто детским утренником по сравнению с тем, что устроила Британия.
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