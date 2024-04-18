Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 571 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    Пока президенту Эрнст угоден, этот либераст будет при должности…«Первый канал» до...
  • виктор матвеев
    Почему не сбиваем американские разведывательные дроны наводящие ракеты на наши объеты, трусим, боимся обидеть партнер...Джанкой – только ...
  • nataly krivenko
    Давным давно  пора его заменить! Может и телевизор можно будет смотреть!«Первый канал» до...

«Лихие 90-ые» – ерунда: каждый 7-ой англичанин от нищеты ходит в грязных трусах и дважды заваривает чайные пакетики, пишет Daily Star

«Лихие 90-ые» – ерунда: каждый 7-ой англичанин от нищеты ходит в грязных трусах и дважды заваривает чайные пакетики, пишет Daily Star

Наши «лихие девяностые» и правда могут оказаться просто детским утренником по сравнению с тем, что устроила Британия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх