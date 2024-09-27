Дорога смерти для ВСУ: подбиты несколько американских MaxxPro (ВИДЕО)

Дорога смерти для ВСУ: подбиты несколько американских MaxxPro. Наши бойцы засняли участок трассы в районе Нелеповки, где боевики 53-й бригады ВСУ в ходе бессмысленных атак потеряли огромное количество техник.
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