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Русская весна

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Дорога смерти для ВСУ: подбиты несколько американских MaxxPro (ВИДЕО)

Дорога смерти для ВСУ: подбиты несколько американских MaxxPro (ВИДЕО)

Дорога смерти для ВСУ: подбиты несколько американских MaxxPro. Наши бойцы засняли участок трассы в районе Нелеповки, где боевики 53-й бригады ВСУ в ходе бессмысленных атак потеряли огромное количество техник.

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