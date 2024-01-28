PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

256 подписчиков

Турист из Владивостока приехал на Сахалин и поставил всех на уши

Турист из Владивостока приехал на Сахалин и поставил всех на уши

В Южно-Сахалинске на территории горнолыжного курорта "Горный воздух" произошло ЧП, но трагедии удалось избежать благодаря оперативной работе спасателей, работников курорта и активистов, сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх