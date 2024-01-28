Турист из Владивостока приехал на Сахалин и поставил всех на уши

В Южно-Сахалинске на территории горнолыжного курорта "Горный воздух" произошло ЧП, но трагедии удалось избежать благодаря оперативной работе спасателей, работников курорта и активистов, сообщает PRIMPRESS.
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