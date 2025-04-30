«Речной монстр России»: какая рыба для человека самая опасная

В реках России, в отличие от водоёмов экзотических стран, не водятся гигантские змеи или аллигаторы. Большая часть отдыхающих и рыбаков абсолютно спокойно, не опасаясь за свою жизнь, отправляется плавать или ловить рыбу.
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