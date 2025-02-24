Не счесть божьих хранителей человека: игумен Лука рассказал сколько ангелов охраняют человека Ольга БезродняяВопрос о количестве ангелов, оберегающих человека, давно интересует верующих и стал предметом обсуждения глубоких духовных размышлений.
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