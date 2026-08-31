Малый и средний бизнес наращивает вложения в инфраструктурные проекты

Портфель кредитов для среднего и малого бизнеса в сфере инфраструктуры у одного из крупных российских банков по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 11% и достиг 76,8 млрд рублей.
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